Após ‘Elas por Elas’, Rayssa Bratillieri planeja produzir e dirigir

Em cartaz no cinema, no streaming e na TV, Rayssa Bratillieri, de 26 anos, pretende tirar umas férias da atuação agora que "Elas por Elas" (Globo) chegou ao fim.

Na trama, Rayssa deu vida à mocinha Ísis, que se envolveu em muitas armações feitas pela vilã Helena (Isabel Teixeira). No cinema, Rayssa vive a filha rebelde da protagonista Beatriz (Giovanna Antonelli) em "Apaixonada”. No streaming, é uma imigrante brasileira que sonha em ser modelo em “Amor em Hong Kong” (Globoplay).

“Foram trabalhos que fiz em momentos diferentes, mas acabaram estreando todos ao mesmo tempo. Agora estou em todo lugar”, diz a atriz.

Mas os sonhos de Rayssa vão para além da atuação. “Quero me entender como alguém que produz suas próprias coisas. Tenho vontade de dirigir também, e quero usar esse momento para mergulhar nisso, fazer cursos de direção, ler peças, escrever. Remexer em outros lugares”, diz.

“É muito desafiador viver de arte no Brasil. Não quero depender da aprovação do outro para ser artista. E o caminho que eu consigo abrir é produzindo as minhas coisas e correndo atrás do que eu acredito”, afirma ela, que é nascida em Apucarana (PR).