Após Maria Bruaca, Isabel Teixeira quer ocupar mais espaço na TV

Aos 49 anos, Isabel Teixeira conquistou o Brasil com a sofrida Maria Bruaca, na novela "Pantanal". No início da semana, a artista paulista voltou à TV no especial "Falas Femininas — Histórias Impossíveis: episódio ‘Mancha’", como Laura, mãe solo de um bebê que tem relação problemática com a empregada doméstica Mayara (Luellem de Castro). O episódio emocionou o público e propôs reflexão sobre maternidade e a herança escravista no Brasil.

“Faxina é um sistema que tem uma cartilha do que pode ser feito. Não é para botar a doméstica para limpar uma janela pendurada... Quando vamos ter um comercial de um produto que valorize a empregada doméstica como referência? Esta é uma profissão que precisa ser mais valorizara. Tem que virar um trabalho honrado”, reflete Isabel Teixeira.

Sobre seu ofício, Isabel tem se sentido honrada. A artista, que tem uma longa trajetória no teatro, levou para casa o troféu Melhores do Ano de 2022 como melhor atriz de novela por seu trabalho em "Pantanal". Depois disso, o público ficou na expectativa de vê-la em outros papéis na TV. E, no que depender dela seu rosto vai continuar brilhando nas telas.

“Eu estou muito apaixonada (pela TV). Estou no começo de um casamento que acho que vai ser longo... Quero fazer novela, série para TV... Se tiver espaço, vou querer ocupar”, afirma.