Após passagem pelo ‘BBB-24’, Yasmin dispara: ‘Não preciso de homem’

A modelo e influenciadora Yasmin Brunet, de 35 anos, foi a 12ª eliminada do Big Brother Brasil 2024. Em entrevista ao "Mais Você", a loira disse que não está namorando e contou o que pretende fazer quando for para a sua casa.

“Às vezes eu sinto (falta de ter namorado), mas eu me amo solteira. Aprendi a me entender mais, a me dar mais carinho. Ah, eu não preciso de homem”, refletiu. “Só quando um homem muito especial aparecer na minha frente”, completou Yasmin sobre ter um relacionamento.

Pós-confinamento, a filha de Luiza Brunet, adiantou que pretende descansar: “Dormir bastante, tomar muito banho pelada, trocar roupa sem me preocupar de ‘pagar peitinho’, ouvir música, falar com minhas amigas. Ver meus erros, minhas falas e meus acertos e me entender melhor realmente. Nunca ame expus tanto assim, nunca fui tão verdadeira e aberta”, afirmou.

A loira disse ainda que vai focar na carreira de modelo. “Ainda segue firme e forte! Agora tenho umas reuniões com a minha empresa de beleza, vamos retomar. E muitas coisas boas e maravilhosas vão vir por aí”, acrescentou.