Após sofrer racismo, modelo Paty de Paula se inspira em Taís Araújo e dá a volta por cima

Depois de vencer o concurso Garota do Verão, se lançar como modelo e desembarcar nas passarelas de Milão, na Itália, a modelo e influenciadora Paty de Paula, de 32 anos, passou a negociar seu primeiro ensaio nu com uma revista masculina. Mas foi rejeitada e decidiu faturar sozinha em plataformas adultas.

“Me falaram que negra não vende aqui no Brasil e me ofereceram um cachê simbólico de R$ 5 mil. Não topei, voltei pra casa em choque. Mas não me fiz de vítima, aquilo foi o combustível para me lançar sozinha e mostrar que eles estavam errados. E aconteceu o inverso. As próprias revistas perderam força, estão em crise”, alfineta.

Para dar a volta por cima, Paty se inspirou na trajetória da atriz Taís Araújo. “Ela é símbolo de resistência, força e poder. Me inspiro muito nela, inclusive na pegada sensual dela. Taís é uma verdadeira sex symbol. Inteligente, sexy e autêntica”, ressalta.

Com fotos e vídeos sensuais, Paty faturou R$ 46 mil no primeiro mês e espera chegar ao seu primeiro milhão até o fim do ano. Ela tem inclusive o apoio do marido, que participa de algumas gravações.

“Estou me libertando e me permitindo viver novas experiências. Além da grana, que é muito boa, estou curtindo e descobrindo fetiches e desejos”, conta.