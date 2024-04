Após sucesso de Kate, Clara Moneke vive mulher batalhadora em ‘Rancho Fundo’

Aos 25 anos, Clara Moneke, ganhou o país ao dar vida a espevitada Kate na novela "Vai na Fé". Agora, a atriz paulistana é Caridade, em "No Rancho Fundo", novela das seis, da TV Globo/TV Anhanguera, que estreou nesta segunda-feira (15).

“Caridade é uma mulher à frente do seu tempo e do local onde ela está. As irmãs querem arrumar um casamento e sair de casa, e ela não espera que as pessoas façam algo por ela. Ela trabalha à noite, ela corre atrás do que ela quer, e ela vai conseguir”, diz Moneke, que tem descendência nigeriana.

A artista ainda comparou Caridade à primeira princesa negra da Disney: “Vejo ela como a Princesa Tiana, a primeira princesa negra da Disney, e é bom ter essas referências”, comenta.

Na trama de Mário Teixeira, Caridade é uma cozinheira de mão cheia. E a atriz conta que também sempre teve uma relação de afeto com a cozinha e que seu pai tem um restaurante nigeriano em São Paulo.

“Quando nasci, em São Paulo, meus pais tinham um restaurante nigeriano e, na família da minha mãe, também tudo era comida. A comida tem esse poder de afeto, de união”, afirma.