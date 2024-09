Após término das gravações de ‘Família é Tudo’, Sabrina Petraglia retorna a Dubai

Maya, personagem de Sabrina Petraglia, chegou em "Família é Tudo" cheia de si. Mas seu lado manteiga derretida logo veio à tona. Após alongar as madeixas para o papel, a atriz se despede da novela das 19 horas com um novo visual e está com os fios bem curtinhos. A trama se encerra no dia 27 de setembro.

“Cortei para dar uma modernidade, mas também um cabelo prático para voltar à maternidade”, garantiu ela ao portal GShow.

Há pouco mais de um ano e meio, Petraglia largou tudo no Brasil e seguir com o marido, Ramón Velásquez, de 35 anos, e os três filhos, Gael, de 5 anos, Maya, de 3 anos, e Leo, de 2 anos, para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

No período da trama de Daniel Ortiz, a artista ficou quase quatro meses no Brasil. Desses, dois foram longe dos pequenos.

“Eles voltaram há três semanas. É a primeira vez que tô há tanto tempo longe, mas tá sendo tão importante pra mim. Porque pude me reconectar comigo mesma, quatro anos que só me dediquei à maternidade, uma avalanche. Não sabia mais quem eu era. Retomar ao trabalho foi retomar à minha individualidade e me realizar. Filho feliz tem mãe feliz”, afirma Sabrina.