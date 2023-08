Atriz de 'As Aventuras de José e Durval', Màrjorie Gêrardi vê semelhanças com Noely

A série "As aventuras de José e Durval", estreou na última sexta-feira (18), no Globoplay. Na produção a atriz e bailarina Màrjorie Gêrardi, interpreta Noely, a mulher de Xororó (vivido por Felipe Simas) e mãe de Sandy e Júnior.

Com 15 anos de uma carreira a artista, de 34 anos, nascida em São Paulo (SP), diz se identificar com o papel: “Acho que temos o mesmo olhar, doce e forte. Eu e ela também temos um jeito tímido, sorridente e leve. Mas quando a gente tem que se impor, não deixa ninguém passar por cima”, diz.

Em setembro do ano passado, Màrjorie foi a Nova York (EUA) assistir ao show de 50 anos de carreira de Chitãozinho & Xororó. Na ocasião, conheceu, pessoalmente, Noely e os filhos, Sandy e Júnior, de quem sempre foi fã.

”Foi mágico! Noely me viu subindo ao palco meio tímida e disse que tínhamos um jetinho parecido. Nós demos risadas. Vibrei por dentro, elogio maior não tinha”, comemora a atriz.

A paulistana também será Tarsila do Amaral na série "Aqueles Dias", prevista para o fim do ano no canal Arte 1. Por fim, fará o papel de Cidinha, a primeira esposa do Silvio Santos, em um longa-metragem ainda sem previsão de estreia. “Estou no melhor momento da carreira, e essa tríade de personagens reais é um presente para qualquer ator”, diz.