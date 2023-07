Atriz de ‘Barbie’, Margot Robbie é a mulher mais bem paga de Hollywood

Protagonista do filme "Barbie", Margot Robbie, de 33 anos, se tornou a atriz mais bem paga de Hollywood. A loira alçou o título após receber o cachê da produção inspirada na boneca mais famosa do mundo: US$ 12,5 milhões, cerca de R$ 60 milhões.

A artista já ocupava a primeira posição feminina, no entanto dividia com Millie Bobby Brown, de 19 anos, já que as duas receberam, cada uma, US$ 10 milhões (R$ 55 milhões) pelos filmes "Aves de Rapina: Arlequina e sua Emancipação Fantabulosa" e "Enola Homes 2".

Agora, com a produção de Greta Gerwig, que está em exibição nos cinemas, o seu cachê mais alto aumentou em mais US$ 2,5 milhões, segundo a revista Variety.

Natural da Austrália, Margot revelou que quando criança não era fã da Barbie. “Pessoalmente, eu não tinha nenhuma. Minha irmã tinha”, disse. “Eu era mais o tipo de garota que rolava na lama”, emendou.

Agora, como protagonista e produtora do longa, Robbie conta que sua relação com o brinquedo mudou: “A Barbie pode ser tudo e qualquer coisa, mas mesmo que você esteja apenas passando pela vida, você está arrasando. Achei isso muito terapêutico.”