Atriz de ‘Missão: Impossível’ rebate boatos de affair com Tom Cruise

A atriz Hayley Atwell, de 41 anos, estreia na franquia 'Missão: Impossível' no novo filme da série estrelada por Tom Cruise, de 61 anos, e ganhou a atenção da mídia por outro motivo. Ela foi apontada como um affair do renomado ator, após ele ter presenteado a mãe e a avó de Hayley com um passeio surpresa de helicóptero.

A suposição, no entanto, foi negada pela própria atriz inglesa. Em entrevista ao Independent, Hayley aponta que vê Cruise e o diretor de 'Missão: Impossível - Acerto de Contas Parte 1', Christopher McQuarrie, como “uma espécie de dois tios”.

“Eu pensava: ‘Oh, há alguns rumores estranhos, e isso parece superficial, parece besteira, não é o que eu sou’”, explica ela. “Por que estão presumindo ou projetando coisas sobre meu relacionamento com meu colega de trabalho e chefe? É perturbador, envolve pessoas na minha vida pessoal atualmente”.

A atriz também teria conversado com o próprio astro estadunidense sobre os boatos. “Ele disse: ‘Você sabe exatamente quem você é. Você sabe o que representa. E isso é a única coisa que importa. Não importa o que as pessoas pensam de você’”, afirmou ela.

'Missão: Impossível - Acerto de Contas Parte 1' estreia oficialmente, nos cinemas brasileiros, nesta quinta-feira (13).