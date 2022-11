Atriz e empresária Tais Araújo fala sobre os desafios de conciliar carreira e vida pessoal

Faz três anos que Taís Araujo, de 43 anos, decidiu controlar a própria carreira. Segundo a atriz e empresária, o mercado publicitário se tornou mais sensível aos debates sociais e à promoção da inclusão e da diversidade.

“Eu vejo o mercado publicitário completamente diferente do que era quando eu comecei... Com tudo que tem se falado sobre representatividade, muitas marcas estão correndo atrás e tentando ter essa diversidade múltipla. Não só de pessoas negras, mas de gente diversa”, reflete a mulher de Lázaro Ramos.

“Agora a gente tem que esperar para ver se isso se sustenta. Porque eu não sou uma onda, você não é uma onda, a comunidade LGBTQIA+ não é uma onda, PCDs não são uma onda... Uma mulher negra empresária que não seja pública como eu vai encontrar muito mais dificuldade”, pondera.

Questionada sobre os desafios de conciliar a vida pessoal com o trabalho, Tais garante que não é fácil, mas se diverte. “Eu tenho muito prazer nessa loucura. E eu administro tudo, tá? Brinco que estou tentando equilibrar os pratinhos, mas óbvio que não faço tudo sozinha. Na empresa, eu tenho advogado e uma secretária... Na minha casa, tem gente que me ajuda com os meus filhos” diz ela, que em 2021, entrou para a lista da ONU dos cem afrodescendentes mais influentes do mundo pela segunda vez.