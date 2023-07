Atriz Júlia Byrro vai se dedicar aos estudos na Europa

Revelada em 'Verdades secretas 2' a atriz e modelo Júlia Byrro, de 20 anos, vai passar uma temporada na Espanha. A artista embarcou está semana para estudar interpretação no Estúdio Corazza, em Madri.

“Conhecer a Europa sempre foi um sonho, mas durante as aulas quero focar nisso. Desde que saí de ‘Verdades’, estou tentando fazer o Corazza e, agora que consegui, estarei 100% dedicada”, diz ela, que fica no continente euroupeu até 10 de agosto.

“Quando terminar o curso, quero conhecer tudo que puder”, planeja.

A jovem deu vida a personagem Lara, na série da Globoplay. Júlia começou a carreira como modelo aos 13 anos e afirma que a arte sempre esteve presente em sua vida:

“A arte sempre foi uma válvula de escape, sempre foi o lugar seguro no qual me encontrei. Percebi isso bem novinha, quando comecei a pintar. Depois, qualquer oportunidade que eu tinha, me jogava em experiências artísticas De certa forma, eu passei a vida toda fugindo para me encontrar onde a arte estava”, reflete ela, que é natural de Campinas, no interior de São Paulo.