Atriz Késia investe na carreira de cantora

Natural de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense (RJ), Késia fez sua estreia em novelas como uma das sete protagonistas de "Elas por Elas", da Globo. A atriz interpreta a modelo Taís, papel que foi de Sandra Bréa na versão original, exibida em 1982.

Muitos não sabem, mas a relação da artista com a arte começou cedo. Neta de maestro e filha de musicistas, ela já cantava na igreja aos 15. Em 2009, integrou o grupo teatral Nós do Morro, no Morro do Vidigal.

Késia ganhou notoriedade nacional como cantora primeiramente ao participar do "The Voice Brasil" em 2012. Ela se destacou na competição cantando "Como Vai Você", de Roberto Carlos. Na época, assinava como Késia Estácio e chegou à final pelo time de Lulu Santos.

Mesmo no ar na trama das 18 horas, Késia tem se dedicado à carreira de cantora. Na sexta-feira (15), lançou "Perseverança". O single é o primeiro lançamento fonográfico da famosa em 2023. A composição é de Késia em parceria com Theo Zagrae e com o rapper paulista Coruja BC1.

“Tem esses dois lados: de enaltecer e falar ‘Meu Deus, eu não acredito que eu tô aqui’, mas também pensar ‘caramba, eu trabalhei para estar aqui’”, reflete.