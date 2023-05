Atriz Letícia Laranja já foi assistente de dentista e garçonete

A novela "Terra e Paixão" estreia na próxima segunda-feira (8), na TV Globo e uma moça de cabelos cacheados, olhos verdes e ar doce promete roubar a cena no horário nobre da emissora. Trata-se de Letícia Laranja, a Flor, que trabalha no bar de Cândida (Susana Vieira) e é mãe de uma menina, Rosa (Maria Carolina Basilio).



Na trama de Walcyr Carrasco, sua personagem é apaixonada por Caio, personagem de Cauã Reymond, que não corresponde ao amor da moça.

Aos 26 anos, Letícia faz sua estreia na TV. Antes, batalhou muito. Nascida em Petrópolis, na região serrana do Rio, deixou a cidade para estudar Artes Cênicas no Rio de Janeiro e para se sustentar teve trabalhos ecléticos:



“Sou cantora e do teatro. Já fui assistente de dentista, professora de teatro, contadora de histórias, garçonete em feira artesanal, em loja de joias, broadcaster (locutora) e estou há 10 anos fazendo testes para atuar na TV!”, conta ela, que tem recebido o carinho e ajuda dos atores veteranos do elenco.