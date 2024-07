Aya Nakamura supera o preconceito para brilhar na França

Cantora francófona mais ouvida do mundo, Aya Nakamura chamou atenção por seu show na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, na sexta-feira (26). Durante o evento, ela interpretou uma canção de Charles Aznavour, um dos principais nomes da música francesa. A apresentação foi acompanhada por instrumentistas da Guarda Republicana.

Nakamura, que tem 29 anos, nasceu em Mali, mas foi para a França ainda criança. Ela é uma das cantoras mais populares do país, acumulando mais de nove milhões de ouvintes no Spotify.

A artista, conhecida por misturar pop e R&B em seus trabalhos, já lançou quatro álbuns sendo que o mais recente é intitulado "DNK". Entre as suas músicas mais famosas estão "Copines", "Doggy" e "Djadja" - que a catapultou à fama, em 2018 e possui quase 1 bilhão de reproduções no YouTube.

Em fevereiro, Nakamura ganhou um prêmio Victoire, o equivalente francês do Grammy, de melhor artista feminina. Também, no início do ano, quando ainda estava sendo cotada para a cerimônia de abertura da Olimpíada, a cantora começou a receber ataques racistas e xenofóbicos. Ela chegou a ser defendida pelo próprio presidente francês, Emmanuel Macron.