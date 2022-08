Bárbara Borges revela assédio sexual: “Fiquei em pânico”

Aos 43 anos, Bárbara Borges revelou que sofreu assédio sexual após posar na "Playboy", em 2004 e 2009. Apesar de garantir que aparecer na revista lhe abriu portas, a atriz diz que passou por situações de assédio devido à repercussão das fotos.

“Hoje, falo com mais tranquilidade sobre isso, mas, durante um tempo, não segurei muito a onda da repercussão que foi. Mexeu muito com meu emocional. Sofri assédio masculino, algumas situações constrangedoras que vivi por acharem que uma mulher que posou para a Playboy tinha um valor para fazer sexo”, explicou ela, no podcast "Papagaio Falante".

“Vivi situações em que fiquei em pânico. Teve a ocasião de eu ser contratada para um trabalho, como garota-propaganda de alguma coisa, e o contratante querer uma noite comigo, achar que poderia ter uma noite comigo...”, completou.

“Durante muito tempo, eu não queria falar sobre a Playboy. Tomei um rumo em que não queria que me vissem mais pelo meu corpo. Entrei em pânico. Começaram a me colocar só em personagens que eram mulheres gostosonas, e não saía disso”, finalizou.