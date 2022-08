Bárbara Coelho relata susto em carro de aplicativo: ‘Fiquei bem abalada’

A apresentadora do "Esporte Espetacular" (Globo) Bárbara Coelho, de 34 anos, falou no sobre um susto que passou durante uma viagem de carro de aplicativo, no programa "Encontro".

Coelho afirmou que, pouco tempo após entrar no carro, sentiu um cheiro forte e começou a sentir tontura.

“Preciso alertar outras mulheres que fazem o uso do aplicativo para se locomover...”, contou. “Entrei distraída, mas em menos de dois minutos, senti um cheiro forte, no que senti, mandei uma mensagem para minha amiga: ‘tem algo estranho acontecendo toma minha localização’, um pouco tempo depois comecei a passar mal”, relembrou. “Pedi para parar no primeiro condomínio e ele falou que minha corrida não tinha acabado. Fui ficando com falta de ar”, completou.

Coelho disse que após o ocorrido entrou em contato com a empresa do aplicativo e fez uma denúncia sobre a tentativa de dopagem. “Fiz uma denúncia na empresa, não fiz B.O, a empresa disse que eles estão fazendo uma investigação interna e o motorista foi afastado.”

Ela disse que continuou se sentindo mal por horas após o acontecimento. “Dormi muito pesado, enjoo e indisposição. Óbvio que ainda tem o impacto do susto, fiquei bem abalada”, finalizou.