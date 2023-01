Barbara Reis mudou o visual e dispara: “Me sinto uma rainha”

Vilã em "Todas as Flores", novela do Globoplay, Barbara Reis deixou para trás o visual da temível Débora e fez tranças para começar 2023. A atriz, de 33 anos, quis mudar o visual depois de finalizar a trama, cuja segunda fase estreia em abril.

“Decidi mudar, porque em todo final de trabalho eu busco fazer um reset da personagem anterior, e aproveitar o curto tempo de posse do meu próprio cabelo até a modificação para uma próxima personagem”, explica. A atriz demorou cinco horas para fazer as gypsy braids, tranças com as pontas texturizadas.