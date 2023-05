Barbara Reis não achava que poderia ser protagonista no horário nobre

Barbara Reis, de 33 anos, vai aparecer, a partir da noite de hoje, na telinha na pele de Aline Machado, em "Terra e Paixão" (TV Globo/TV Anhanguera). A atriz carioca admite que ainda está se familiarizando com a ideia de encarar a mocinha na nova trama das 21 horas, de Walcyr Carrasco.



“Ainda me assusta, mas me sinto extremamente realizada porque é um lugar que eu sempre quis alcançar. Mantive esse sonho dentro de mim mesmo, muitas vezes não acreditando que podia acontecer: ser protagonista do horário nobre. Aconteceu e um batalhei muito”, conta.



Apesar de alçada ao estrelato, ela diz que está tentando manter os pés no chão. “Não me permito desconsiderar quem sou, da onde eu vim, a minha humanidade, a minha humildade. Tenho certeza de que todo mundo que me encontrar daqui para frente vai sempre encontrar a mesma Barbara de sempre”, diz.



Sobre a personagem, Barbara explica, que partiu do zero na composição, sem procurar se inspirar em pessoas reais ou em coisas que assistiu: “Achei que se eu buscasse uma referência, poderia engessar ou reproduzir uma coisa existente”.