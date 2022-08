Barbie Ferreira anuncia saída da série ‘Euphoria’

A série "Euphoria" perdeu uma de suas integrantes principais. A atriz Barbie Ferreira anunciou em seu Instagram, que está saindo da série, sucesso da HBO. “Depois de quatro anos encarnando a personagem especial e enigmática Kat, estou tendo que me despedir com lágrimas nos olhos. Espero que muitos tenham se visto nela como eu me vi e ver sua jornada até quem ela é hoje tenha te trazido alegria. Coloquei muito carinho e amor nela e espero que vocês tenham sentido isso. Te amo, Katherine Hernandez”, escreveu ela.

A atriz não informou o motivo de sua saída do elenco, mas quando a 2ª temporada de "Euphoria" estreou, em janeiro, o site "The Daily Beast" publicou um texto informando que ela teria se desentendido com o criador e roteirista da produção, Sam Levinson. A confusão teria começado por Barbie não concordar com os rumos de sua personagem. A artista negou os rumores de uma suposta briga com Sam. "Euphoria" teve a sua terceira temporada confirmada mas ainda não tem previsão de estreia. De família brasileira, Ferreira pode ser vista nos cinemas no elenco do filme "Não! Não Olhe", de Jordan Peele.