Bela Gil divulga série ‘Por Uma Educação Antirracista’

A chef e atriz Bela Gil utilizou as suas redes sociais para reforçar sua luta contra o racismo ao divulgar a série ‘Por Uma Educação Antirracista’, produzida pela Maria Farinha Filmes e disponível gratuitamente no Canal do GNT.

Mãe da Flor e do Nino, Bela Gil aproveitou a volta às aulas para convidar famílias a pensar sobre o tema: “Do mesmo jeito que eu enxergo o benefício da diversidade na alimentação eu acho que a gente estar, conviver, trabalhar e estudar com pessoas diversas faz a gente querer cuidar mais e melhor dos outros. Cria uma empatia muito grande”.

Com uma carreira marcada por apoiar iniciativas que fomentam uma realidade mais sustentável Bela, que é filha do cantor Gilberto Gil, também comentou sobre como enxerga esses desafios no dia a dia. “A educação antirracista sempre esteve presente no modo como eu e o JP, meu marido, acreditamos criar os nossos filhos. Então o debate, as dúvidas, as curiosidades são sempre compartilhadas” comenta a chef de cozinha que compartilha boa parte do seu dia a dia nas redes sociais. ‘Por Uma Educação Antirracista’ convida jovens, adultos, idosos, indígenas, negros, amarelos e brancos a se engajarem para que ajudem a modificar as práticas educacionais que conhecemos”, disse.