Bella Campos fala dos desafios de viver a Muda, em ‘Pantanal'

Desde que "Pantanal" (Globo) estreou, as redes sociais ficaram abarrotadas de memes com a Muda, personagem de Bella Campos, de 26 anos. Mas se engana quem pensa que a atriz teve menos trabalho que os colegas não tendo falas.

“Tive que me esforçar mais quando ela não falava. Dá mais trabalho quando ela não fala. No roteiro, não tenho falas. Se chegasse em cena e ficasse parada, o público não entenderia”, explica Bella, sobre o segredo para transmitir as emoções sem as palavras.

Na trama, Muda é, na verdade, Rute, que fingiu não conseguir falar para seguir seu plano de vingança contra a família Marruá. Apesar das brincadeiras na internet, a atriz afirma que a característica da personagem fez seu trabalho dobrar. “Tinha que estar muito conectada com a personagem. Liberar o corpo para que transmitisse cada mensagem. Fiz o desafio comigo mesma de ficar em casa sem falar, sair na rua sem falar. É uma comunicação diferente de tudo. Foi muito mais trabalhoso”, lembra a artista, que é natural de Cuiabá, no Mato Grosso, e já conhecia o Pantanal desde a infância.