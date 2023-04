Bella Hadid celebra seis meses de sobriedade de álcool

Bella Hadid comemorou seis meses sóbria. A modelo estadunidense, de 26 anos, postou no Instagram um print da tela de um aplicativo de sobriedade marcando mais uma etapa na sua luta contra a adição. “Conquista de seis meses alcançada para o álccol”, dizia a tela. A irmã da também modelo Gigi Hadid, revelou recentemente seus problemas com a bebida.

“Já bebi bastante. Eu adorava álcool e chegou ao ponto onde até eu comecei cancelar sair de noite porque eu sentia que não seria capaz de me controlar”, explicou a top.

“Não sinto necessidade [de beber álcool], porque sei como isso vai me afetar às 3 da manhã, quando acordo com uma ansiedade horrível pensando naquela coisa que disse há cinco anos, quando me formei no ensino médio”, afirmou ela, sobre os efeitos da bebida.

Bella e Gigi começaram a trabalhar como modelos ainda crianças, mas ficaram conhecidas quando a mãe, Yollanda Hadid, fez parte do reality The Real Housewives of Beverly Hills. Elas são apontadas como Nepo-Babies, que são filhos ou familiares de artistas que acabaram tendo um acesso privilegiado à Hollywood.