Belle Silva fala sobre estudos dos filhos na Copa

Por meio das redes sociais, a influenciadora e esposa do zagueiro, Thiago Silva, Belle Silva, vem mostrando a rotina da família no Catar, durante a Copa do Mundo. Ela e os dois filhos - Isago, de 12 anos, e Iago, de 9 anos, acompanharam o jogador ao torneio, em que a Seleção Brasileira foi eliminada, nesta sexta-feira (9), em jogo contra a Croácia.

Longe da escola onde estudam em Londres (Inglaterra), Belle revelou que os filhos não estão de férias, mas fez um acordo para que eles pudessem estudar on-line durante o evento.

“Entramos em acordo, eu e a escola, como não estão de férias, eles ficariam com falta, mas a escola abonou e disponibilizou a plataforma on-line para eles estudarem”, explicou no seu perfil do Instagram, em que tem mais de 547 mil seguidores.

Além disso, a “primeira dama” do capitão da seleção contratou uma professora particular. “Fui atrás de um professora que conhece o sistema da escola. Ela entrou em reunião com a escola para saber o que deveria ser trabalhado. Ela está em contato constante com os professores. Por minha conta, pago essa professora à parte para dar aula para eles”, acrescentou.