Beyoncé anuncia novo projeto para julho

Depois de apagar as fotos de seus perfis nas redes sociais, Beyoncé, de 40 anos, incluiu alguns detalhes da novidade que os fãs estavam aguardando.

A cantora anunciou que seu novo projeto chegará no próximo mês. Sem detalhes, Beyoncé apenas escreveu "Renaissance" ("Renascimento", em tradução livre) e 29 de julho, divulgando a data do lançamento.

Ela ainda incluiu "Act I", o que indica que a cantora deve dividir o lançamento em algumas partes.

Também, em julho, a cantora irá estrelar a capa da revista Vogue britânica; o ensaio fotográfico da matéria é assinado pelo fotógrafo brasileiro Rafael Pavarotti. O ensaio é parte do processo de divulgação da nova fase da artista. O projeto é o primeiro após o aclamado álbum "Lemonade", lançado em 2016. Ele também marca o retorno ao trabalho solo, já que em 2018 Beyoncé saiu em turnê com o marido. Ao longo da "On The Run II Tour", o casal faturou US$ 253,5 milhões (cerca de R$ 936,91 milhões, segundo dados da "Billboard Boxscore".