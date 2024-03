Beyoncé decide inovar e lança álbum de música country

Beyoncé, de 42 anos, lança, nesta sexta-feira (29), o álbum "Cowboy Carter". Queen B explicou, em uma postagem no seu perfil no Instagram, que este álbum estava para ser feito há cinco anos e que seu sonho é que a menção da raça do artista, no lançamento de qualquer trabalho em qualquer gênero musical, seja irrelevante.

“Sinto-me honrada por ser a primeira mulher negra com o single número 1 na Hot Country Songs. Isso não teria acontecido sem o apoio de cada um de vocês. A minha esperança é que daqui a uns anos a menção à raça de um artista, no que diz respeito ao lançamento de gêneros musicais, seja irrelevante”, escreveu ela, mencionando "Texas Hold’Em", lançada em fevereiro. O country é um ritmo dominado por homens brancos nos EUA.

Na capa do álbum, Beyoncé aparece irreverente montada num cavalo branco e segurando a bandeira americana. “Este álbum nasceu de uma experiência que tive anos atrás, onde ficou muito claro que eu não era bem-vinda. Mas, por causa dessa experiência, mergulhei fundo na história da música country. As críticas que enfrentei quando entrei neste gênero pela primeira vez me forçaram a superar as limitações que me foram impostas”, diz o texto publicado pela artista, que é esposa do cantor e produtor Jay-Z. Juntos, o casal tem três filhos: Blue Ivy e os gêmeos Rumi e Sir.