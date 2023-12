Beyoncé faz aparição relâmpago no Brasil

A cantora Beyoncé mal pisou no Brasil e já voltou para os Estados Unidos após uma aparição relâmpago em Salvador (BA). A presença da diva pop, de 42 anos, se deu para promover a pré-estreia de "Renaissance: a film by Beyoncé", na noite de quinta-feira (21).

Com um look prata e segurando a bandeira da Bahia e do Brasil, Beyoncé falou por poucos minutos. “Era muito importante para mim estar aqui na Bahia. Renaissance é sobre liberdade, beleza, alegria. Tudo que vocês brasileiros representam. Estou muito feliz de estar aqui e ver o rosto lindo de vocês”, disse ela.

A artista permaneceu por 30 minutos no evento e cerca de seis horas em solo brasileiro. Ela passou mais tempo na aeronave do que no País. A viagem de Nova York à capital soteropolitana dura cerca de 10 horas, somando ida e volta.

O voo foi feito pelo avião Bombardier Global 7500. A aeronave é o maior jato executivo do mundo e é avaliada em R$ 363 milhões, segundo a Reuters.

Tudo aconteceu em uma parceria da Parkwood Entertainment, produtora da artista, com a TV Globo, e uma produtora local. Para isso, foi realizada uma operação relâmpago, que envolveu mais de 520 pessoas e começou três dias antes.

No domingo (24), o "Fantástico" exibirá uma reportagem especial falando dos fãs de Beyoncé. O jornalístico vai mostrar toda a passagem dela pelo País.