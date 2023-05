Beyonce estreia turnê Renaissance e faz menção ao Brasil

Está semana, Beyoncé, de 41 anos, fez a estreia da turnê "Renaissance" (título de seu sétimo álbum), em Estocolmo na Suécia. A apresentação, que durou cerca de três horas, contou com 36 músicas e menção ao Brasil.

Ao todo, o show teve três horas, sendo 16, das 36 canções executadas, do seu último álbum, "Renaissance" (2022). A apresentação foi divida em sete atos. No fim do penúltimo ato, antes de cantar "Drunk in lover", Beyoncé caminhou pelo palco e notou que brasileiros estavam na plateia.

“Eu vejo que o Brasil está na casa”, disse ao microfone em inglês, antes de subir no globo espelhado para performar.

A turnê segue pela Europa e depois para a América do Norte. O show final está marcado para o dia 27 de setembro, em Nova Orleans. Segundo o jornal The Guardian, com mais de 50 shows em estádios, a cantora deve faturar cerca de US$ 2,4 bilhões. Por enquanto, não há shows agendados no Brasil. Porém, o colunista José Norberto Flesch, adiantou que a artista estadunidense deve vir ao solo brasileiro entre março e abril de 2024.