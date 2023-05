Bia Fernandes denuncia seguidor após proposta indecente

Musa do Vasco da Gama, a influenciadora Bia Fernandes usou suas redes sociais para denunciar um seguidor que lhe ofereceu R$ 100 mil para se relacionar sexualmente com ela. A modelo divulgou um print em que recusa a oferta do internauta.

Segundo Bia, desde que ela ingressou em plataformas de conteúdo adulto como OnlyFans, ela recebe ofertas como essa. “Não faço programa. Vou expor o maluco aqui, porque não estou aguentando mais”, declarou Bia, através dos stories do Instagram. Em seguida, a influenciadora publicou uma imagem em que mostra a oferta realizada pelo seguidor.

“Eu não faço programa. Todos que vierem perguntar, eu vou expor a carinha de vocês para esposa ver, para namorada ver, porque eu já cansei de afirmar que eu trabalho em site de divulgações de fotos e vídeos sensuais.

Não trabalho fazendo programas e vocês estão cansados de ouvirem isso. Então, vou explicar de uma forma mais formal para vocês. Digamos assim, quem sabe colocando o nome de vocês na mídia, a fotinha, a carranca de vocês para todo mundo ver, inclusive as esposas. Eu já falei mil vezes que não aceito. Então, por favor, respeite”, completou ela.