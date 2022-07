Bianca Andrade diz que tem dias que não quer ninguém

Bianca Andrade abriu o jogo sobre a vida amorosa e rebateu os comentários de quem pensa que o cotidiano dela se resume a momento de pegação. “Tem dia que não quero pegar ninguém”, avisou. “Como falo disso de uma forma muito natural, as pessoas acham que o tempo todo, todo dia [fico com alguém], as pessoas me ligam a isso o tempo inteiro. Eu falo: ‘Gente, acredita que tem dia que não quero pegar ninguém?’.

Vários dias, na verdade”, comentou Bianca em entrevista ao programa Fofocalizando, do SBT.

Durante o bate-papo, a empresária foi questionada sobre quais são os tipos que mais a atraem, mas não disse. “Tem dia que estou uhuu [a fim de ficar com alguém], tem dia que não”, relatou.

Entre as novidades profissionais, Bianca adiantou que pretende lançar um produto com a temática do metaverso: “É o futuro. Não é algo que existe ainda, mas a gente quer passar para o público o que é esse movimento através da maquiagem e de outras coisas que vão acontecer”, explicou a ex-BBB.