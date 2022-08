Bianca Andrade fala sobre a carreira e a vida pessoal

A influenciadora digital Bianca Andrade, de 27 anos, fez uma reflexão nas redes sociais sobre sua carreira. No Instagram, a ex-Big Brother Brasil relembrou o início de sua carreira e comentou sobre ser “multifacetada”.

“Eu sou CEO da empresa, eu que traço as metas com o meu time, eu que entendo de organograma... Tudo o que construí nesses 11 anos na internet (desde a época que tudo era mato rs), foi através da minha própria gestão. Com as minhas regras. Sempre fui a empresária antes de saber que era”, começou.

“Nem todos enxergavam em mim o que eu enxergava. E faz parte... Mas hoje sou grata pelo universo me fazer capinar esse mato todo da maneira que eu queria”, acrescentou ela, que está solteira desde abril, quando terminou o relacionamento com o youtuber Fred.

Recentemente, Bianca Andrade foi envolvida em uma especulação de affair com Piquerez, jogador do Palmeiras. Entretanto, a gata negou. “Tem tanto tempo que não beijo na boca”, desabafou ela, no Twitter, em conversa com a amiga cantora, Luísa Sonza.