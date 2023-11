Bianca Andrade se recupera após acidente e reforça importância da cadeirinha

A influenciadora digital e empresária, Bianca Andrade, de 29 anos, tem compartilhado sua rotina de recuperação após um acidente de carro na última semana. Nesta terça-feira (7), ela mostrou presentes que recebeu de patrocinadores e fãs, desejando melhoras, e brincou sobre nenhum deles de algum “contatinho”.

No seu perfil no Instagram, Bianca mostrou uma mesa repleta de arranjos de flores com algumas cartas, livros e também uma bandeja de doces, decorada pela frase: “Chega de sustos, por favor!”. “Quanto amor com a gente. Muito obrigada de coração”, agradeceu a gata.

“Vou contar para vocês uma curiosidade. Desses arranjos maravilhosos, nenhum é de contatinho. Oh, meu Deus, não tem nenhum boy, ou uma girl, para me mandar um arranjo dizendo que me ama e que não vive sem mim”, brincou ela.

A famosa Boca Rosa, estava com seu filho, o pequeno Cris, quando sofreu o acidente. Ela teve o pescoço atingido, mas se recupera bem. Já a criança não teve ferimentos.

“Quero ressaltar aqui e que sirva de alerta máximo para os pais e mães que me acompanham: a cadeirinha salvou a vida do meu bebê”, acrescentou Bianca nas redes sociais. “Não saiam jamais, em hipótese alguma, sem as suas crianças na cadeirinha”, completou.