Bianca Andrade será musa da Grande Rio pela 3ª vez

Aos 28 anos, Bianca Andrade, a Boca Rosa, não gosta de ficar parada. Além de ser youtuber, influenciadora digital, apresentadora, empresária, diretora criativa e atriz, a gata foi anunciada com musa da Grande Rio no carnaval do Rio de Janeiro pela terceira vez.

A ex-BBB vai desfilar novamente pela escola de Duque de Caxias no Carnaval 2023 com um objetivo: o bicampeonato.

“Eu me dedico muito às coisas que eu amo e que vêm do meu coração”, diz Bianca. “É por isso que eu estou com a Grande Rio na luta por esse bicampeonato. Podem esperar de mim muita emoção e dedicação! É um prazer imenso”, afirma ela.

A tricolor de Duque de Caxias, atual campeã do Carnaval, já teve Bianca como musa em 2022 e em 2019. Carioca, ela tem mais de 18 milhões de seguidores nas redes sociais. Em 2023, a Grande Rio vai homenagear Zeca Pagodinho. O samba-enredo escolhido foi composto pelo grupo de Arlindinho Cruz, com Igor Leal, Diogo Nogueira, Myngal, Mingauzinho e Gustavo Clarão.