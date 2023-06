Bruna Biancardi nega que tenha relação aberta com Neymar

Bruna Biancardi decidiu se manifestar sobre os rumores de que viveria uma relação aberta com Neymar depois que uma suposta traição do atacante foi exposta pela influenciadora Fernanda Campos. Grávida do jogador, a ex-modelo ainda ameaçou processar o jornalista, que divulgou um possível acordo entre os dois de casos extraconjugais do jogador para que o relacionamento desse certo.

Em seus Stories na segunda-feira (19), Biancardi publicou um print da mensagem que enviou a Erlan Bastos, colunista do Em OFF sobre a notícia. “De onde você tirou essa merda que você tá espalhando por aí, meu querido? Acordo do que?”, Começou ela questionando: “Mostra as provas, então! Porque se não mostrar, vai levar é um grande processo nas costas”, concluiu Bruna.

Em seu Twitter, o jornalista não perdeu tempo em relação à ameaça da noiva de Neymar. “Minha resposta a Biancardi. Ela fica caladinha nas redes sociais para traição? Se não era acordo, por que não ataca o seu “amor”? Simples!”.