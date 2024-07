Bruna Biancardi revela dificuldades de se adaptar ao fuso horário da Arábia Saudita

A empresária e influenciadora digital Bruna Biancardi, de 30 anos, está na Arábia Saudita acompanhada de Neymar e de Mavie, filha do casal. O jogador atua pelo Al-Hilal e voltou ao país para treinar. Após uma temporada no Brasil, Bruna desabafou, nas redes sociais, sobre as dificuldades de se adaptar ao fuso horário da Arábia.

“Estou sumida, porque sinceramente dessa vez o fuso horário está sendo complicado. Nunca imaginei. Dessa vez, está sendo complicado para pegar”, disse.

“No Brasil, a Mavie acorda 7h, aqui ela está acordando 11h. Ela está com o horário do Brasil, e eu também. E aí o dia não rende”, acrescentou a paulista.

A Arábia Saudita está seis horas a frente do horário de Brasília.

Ao que tudo indica, Biancardi se reconciliou com o atleta há pouco tempo, após “idas e vindas”. O jogador vem publicando fotos nas redes sociais em clima de romance com ela.