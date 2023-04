Bruna Biancardi, será mãe do segundo filho de Neymar

Bruna Biancardi anunciou que será a mãe do segundo filho do jogador Neymar (que já é pai de Davi Lucca).

“Sonhamos com a sua vida, planejamos a sua chegada e saber que você está aqui para completar o nosso amor, deixa os nossos dias muito mais felizes”, publicaram os dois em suas redes.

Aos 29 anos, a gata já era famosa nas redes sociais antes do relacionamento com Neymar, mas viu os holofotes aumentarem desde que as especulações sobre o namoro com o atleta começaram, ainda em 2021. O casal assumiu o relacionamento em março do ano passado. Eles chegaram a terminar em agosto de 2022, mas reataram, em janeiro deste ano.

Paulistana, Biancardi é formada em Moda, atua na área de marketing e também trabalha como modelo e influenciadora digital. Ela divide seu tempo entre o Brasil e a França, já que Neymar joga pelo Paris Saint-Germain. “Como posso trabalhar de qualquer lugar, não preciso ter rotina fixa. Faço meus conteúdos da onde estiver” , afirma.

Aos seus mais de 4 milhões de seguidores no Instagram, Bruna costuma compartilha fotos e vídeos de viagens, looks, trabalhos e treinos.