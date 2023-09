Bruna Biancardi tenta se adaptar à vida na Arábia Saudita

A influenciadora Bruna Biancardi, de 29 anos, está vivendo em Riad, capital da Arábia Saudita, para onde seu noivo, o jogador Neymar Jr., de 31 anos, se mudou após ser contratado pelo time local, o Al-Hilal.

Recém-chegada à cidade, a gata já se deparou com um problema característico do lugar. “Não importa o horário, aqui normalmente tem trânsito”, desabafou ela ao publicar um vídeo nos Stories de seu Instagram.

A empresária no ramo da moda está à espera de Mavie, sua primeira filha com o atleta. Na nova moradia, ela tem adaptado o seu estilo ao modo mais conservador do país. Se antes a modelo posava com tops e barriga de fora, agora ela tem lançado mão de saias longas e blusas mais compostas e que não marcam o corpo. O casal precisou se adaptar a regras locais, com algumas exceções. Os dois foram autorizados a morar juntos, mesmo sem estarem casados, o que é proibido para a população árabe. Em lugares públicos, eles terão de respeitar divisões de locais designados a homens e mulheres.