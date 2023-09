Bruna Griphao comenta vida após BBB

Após o fim do ‘Big Brother Brasil 23’, Bruna Griphao, que é conhecida por diversos trabalhos como atriz desde criança, deu início à carreira como cantora. Durante o seu confinamento no reality, em que foi a terceira colocada, ela chegou a lançar os primeiros singles de seu projeto musical. Em entrevista recente à revista ‘Quem’, a artista comentou sobre os sonhos que pretende alcançar na carreira.



Durante o papo, Bruna desabafou sobre as críticas que recebeu pelo seu comportamento no BBB23. “Quando você entra em um programa como o ‘BBB’, já sabe que isso vai acontecer. Então, neste caso, eu já estava preparada”, disse.



“Eu aceito as críticas, eu absorvo as que fazem sentido, que vêm em algum lugar de construção, de melhoria, que eu possa falar: ‘nisso aqui eu posso melhorar’”, explicou Bruna, que repudia os ataques da melhor forma: “Quando é só um discurso de ódio, aí a gente tem que tentar ignorar. E é difícil, porque ninguém tem sangue de barata. Mas é isso, tem que saber diferenciar uma coisa da outra.”