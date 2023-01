Bruna Griphao protagoniza primeira treta do ‘BBB-23’

A 23ª edição do Big Brother Brasil começou segunda-feira (16) com prova de resistência e “fogo no parquinho”. Durante a disputa, que deu imunidade a Fred e Ricardo (após 12 horas), a atriz Bruna Griphao protagonizou a primeira treta do reality show com Gustavo.

Isso porque a carioca de 23 anos havia comentado a saída do brother da dinâmica, mas, devido a um erro técnico da direção do programa, o fazendeiro retornou ao jogo e provocou Griphao. Esquentadinha, ela não deixou barato e xingou muito durante a situação. Nesta terça-feira (17), Bruna refletiu sobre sua atitude. “Eu não podia me abalar ao nível de deixar me prejudicar. Foi uma coisa pequena, uma coisa de momento, não significa que ele seja um cara babaca”, disse.

Nas redes sociais, Bruna chamou atenção para além da confusão, por sua barriga chapada. Seu nome foi parar entre os assuntos mais falados no Twitter por sua boa forma. Fora da casa, a atriz, modelo e influenciadora digital, seguia uma rotina de treinos rigorosa, indo à academia duas vezes ao dia. Seu foco é o bumbum e a barriga. Disciplinada, a loira treina há quatro com Ricardo Lapa, personal de famosos como Jade Picon, Chay Suede, entre outros.