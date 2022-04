Bruna Linzmeyer revela encanto com o Pantanal

Bruna Linzmeyer, de 29 anos, ficou deslumbrada com a região de Aquidauana (MS), onde gravou boa parte de sua participação na novela Pantanal, que a Globo/TV Anhanguera exibe na faixa das 21 horas. Tanto que precisou se concentrar para não deixar sua fascinação pelo local transpassar para a personagem Madeleine.

“Eu tive uma dificuldade de estar muito encantada com o Pantanal, que é muito exuberante e muito lindo”, contou. “Eu estava com o olho brilhando e, ao mesmo tempo, me esforçava para olhar com a perspectiva da personagem para aquele lugar”, explicou a atriz.

Isso porque Madeleine foi parar na região a contragosto, após se casar com José Leôncio (Renato Góes), pois estava acostumada a viver na cidade grande. “O encontro de Madeleine com o Pantanal não é um bom encontro”, avaliou a atriz. “Eu ficava colocando esses óculos de Madeleine e vendo aonde que estavam esses incômodos”, ressaltou Bruna Linzmeyer.

A atriz diz que pediu permissão às entidades que ela acredita existirem por lá para realizar o trabalho. “Quando a gente fala de respeito de estar lá é respeito por esses encantados e encantadas que vivem nessas terras, de pedir permissão para estar ali, para acessar essas energias, essas emoções”, revelou.

“Eu tenho uma crença espiritual grande”, explicou. “Eu fiz muito esse trabalho de pedir permissão de falar: ‘Dá licença que vou mexer com coisas aqui e a gente vai junto nessa jornada’. É muito poderoso estar em uma locação como o Pantanal para fazer uma personagem, contribui muito com o trabalho”, ressaltou Bruna Linzmeyer.