Bruna Marquezine diz que ‘fingiu costume’ ao conhecer Susan Sarandon

A atriz Bruna Marquezine, de 26 anos, contou recentemente que precisou “fingir costume” ao conhecer a atriz e ativista Susan Sarandon, de 75 anos, durante as gravações de "Besouro Azul", novo filme da DC Comics, do qual faz parte do elenco.

“Eu estava gravando e ela foi me dar ‘oi’. Fingi costume total, mas quando ela saiu fui para o meu trailer, eu chorei”, relembrou. No filme, ela dá vida a Jenny, ao lado do ator Xolo Maridueña, que interpreta o Besouro Azul, primeiro super-herói de origem latina da DC.

Bruna diz que aprendeu a valorizar suas conquistas e que, definitivamente, conhecer Sarandon foi uma delas. “A menina que nasceu em Duque de Caxias nunca pensou que ia viver isso e agora pode aprender com a Susan Sarandon? Não estou acreditando que cheguei aqui... É a ficha caindo aos poucos”, completou. Atualmente, ela está morando nos EUA para as gravações do longa-metragem. A artista diz que está aproveitando para viver o anonimato por lá.