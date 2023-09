Bruna Marquezine lamenta não poder divulgar filme

A atriz Bruna Marquezine lamentou não poder divulgar o filme “Besouro Azul”, sua primeira incursão pelo universo da DC, que protagoniza ao lado de nomes como Xolo Maridueña e Susan Sarandon, devido à greve dos roteiristas e dos atores nos Estados Unidos.



Por fazer parte do sindicato dos atores, a atriz não pode se envolver com a divulgação de nenhum projeto produzido nos EUA enquanto a greve não tiver um desfecho. “Poderíamos nos apropriar de um espaço que lutamos para conquistar na indústria há tantos anos”, disse a atriz.



Ela ainda negou que tivesse novos projetos no mercado americano, mas pretende lançar no ano que vem a série “O Amor da Minha Vida”, comédia romântica que chega ao serviço de streaming Star+ no próximo ano e é coestrelada por Sérgio Malheiros. A artista também assina a produção e a codireção da série. “Estou me sentindo muito realizada e, mesmo com todas as dificuldades que temos, é muito gratificante receber o carinho”.