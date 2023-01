Bruna Marquezine revela planos para 2023

Aos 27 anos, Bruna Marquezine já sabe o que quer para 2023. A artista que passou a virada do ano na Bahia, acompanhada da irmã mais nova, Luana Maia e da melhor amiga Sasha Meneghel, revelou como quer que seja o ano que acabou de começar.

“Esse ano quero me ocupar só trabalhando, beijando na boca e lendo livros. As pessoas vão perguntar, nossa cê sumiu, eu vou falar prazer, ocupadona beijando boca, trabalhando e lendo livro”, disse ela, no Instagram.

O réveillon de Marquezine, também, contou com a presença do ator americano Xolo Maridueña, 21 anos. Apesar de aparecerem juntos diversas vezes, nenhum dos dois confirmaram um romance. Eles se conheceram durante as gravações do filme "Besouro Azul", que será lançado em agosto.

Para a festança na Bahia, Bruna escolheu um look nada básico. Nas imagens publicadas nas redes sociais a gata apareceu usando uma calça e um top brancos, com detalhes em formato de flor. As peças pertencem à marca polonesa Magda Butrym (marca queridinha por outras famosas como Rihanna e Natalie Portman). O traje diferentão é avaliado em cerca de R$ 10 mil.