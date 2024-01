Bruna Marquezine revela seus desejos para o ano de 2024

A atriz, Bruna Marquezine, de 28 anos, compartilhou nas redes sociais alguns de seus desejos para o ano de 2024. A artista postou um texto que fala sobre vida pessoal e profissional.

“Beijar, ver o mar, admirar a beleza das coisas, não ter medo de me arriscar, cuidar das minhas feridas, fazer dinheiro, não negligenciar a minha saúde, realizar mais sonhos”, começou na publicação.

“Estar com quem faz eu sentir que mereço ser amada e me retirar quando sentir necessidade, e abrir os meus braços pra chance de ser verdadeiramente feliz”, finalizou a atriz, que em 2023 fez sua estreia em Hollywood, com o filme "Besouro Azul".

Marquezine passou a virada de ano ao lado da melhor amiga, Sasha, e o namorado dela, o cantor João Figueiredo, em Fernando de Noronha.