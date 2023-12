Brunna Gonçalves lança websérie sobre sua preparação para o carnaval 2024

Brunna Gonçalves, de 32 anos, lança em seu canal do YouTube uma websérie com sua preparação para o carnaval 2024. O primeiro de dez episódios já está disponível na plataforma, desde a noite desta terça-feira (19).

“Estou muito feliz de poder mostrar um pouco dessa minha rotina para os meus fãs. Mostra o verdadeiro corre, sem filtro total (risos). Vou poder mostrar cada detalhe dos meus projetos para o carnaval, desde a primeira reunião com a minha equipe até o momento da execução. E tenho certeza de que as pessoas vão curtir esse backstage”, disse a bailarina e mulher da cantora Ludmilla.

Brunna, que é natural de Nilópolis, no Rio de Janeiro, será destaque de chão da Beija-flor no próximo ano. Essa não é a primeira vez que ela desfila na agremiação. Ela já havia desfilado em 2011 e, em 2022, quando foi destaque num carro alegórico da escola após sua participação no Big Brother Brasil. A escola de samba será a segunda a desfilar no domingo de carnaval, no dia 11 de fevereiro.