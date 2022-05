Brunna Gonçalves planeja ter filhos com Ludmilla

A dançarina Brunna Gonçalves, de 30 anos, revelou que ela e a cantora Ludmilla, de 27 anos, tem planos para ter filhos “daqui a pouco”. Em entrevista com Matheus Mazzafera, a ex-participante do "BBB-22" (Globo) disse ainda que ser mãe é um de seus sonhos.

O youtuber relembrou de quando Ludmilla havia dito que queria ter filhos com a esposa, e Brunna respondeu: “Óbvio (que quero ser mãe). É o sonho da minha vida”, disse. Mazzafera então questionou se elas irão adotar ou gerar a criança. “Gerar”, respondeu Brunna. “Eu vou gerar”, completou.

Mas, a gata que desfilou pela Beija-Flor, no carnaval deste ano, não deu mais detalhes sobre a data para gestação. Ela se limitou a dizer, que deve ocorrer “daqui a pouco”. As artistas estão juntas desde 2017, e oficializaram a relação no ano de 2019.

Recentemente, a dançarina mostrou seu descontentamento com o dia 101 da 22ª edição do Big Brother Brasil, e também com sua aparição no reality em geral. “A edição passou o programa inteiro me cortando, me passando a tesoura e no dia 101 não poderia ser diferente. Mas assim, me fizeram me maquiar, ficar lá o dia inteiro para me cortar do programa? É sobre”, enfatizou.