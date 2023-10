Brunna Gonçalves vai ser musa da Beija-Flor em 2024

A influenciadora e bailarina Bruna Gonçalves, de 31 anos, foi anunciada pela Beija-flor, como novo destaque de chão escola de samba no carnaval 2024 . A ex-BBB e mulher da cantora Ludmilla, que cresceu em Nilópolis, no Rio de Janeiro, disse estar emocionada, com o título.

“Agora é oficial! Sou a nova destaque de chão da minha amada Beija-Flor. Feliz demais! E que venha o carnaval”, escreveu a dançarina na legenda da publicação no Instagram.

“Estou muito feliz por esse convite da Beija-flor. É uma escola pela qual sou apaixonada e que tem uma grande importância para mim e para minha carreira. Muito feliz mesmo! Já estou contando os dias para a chegada do carnaval. Esse, em especial, será mágico pra mim, já que volto como musa da escola”, completou ela, que é casada com a cantora Ludmilla.

A relação de Brunna com o samba e o carnaval não de hoje. Ela foi destaque no carro alegórico “Escrevivências”, com a fantasia “Rainha da Quebrada” no desfile de 2022. Antes, ela tinha desfilado na agremiação em 2011. O samba-enredo da Beija-flor para o próximo ano irá se chamar “Um delírio de Carnaval na Maceió de Rás Gonguila”.