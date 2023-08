Camila Alves relembra que sogra não gostava dela

A modelo e apresentadora brasileira Camila Alves, de 41 anos, está casada com o ator Matthew McConaughey a mais de 10 anos e juntos tem três filhos. O casal faz sucesso nas redes sociais, onde Camila compartilha diversos momentos com a família. Mas se dar bem com a mãe do ator não foi nada fácil. A mineira contou que foi muito testada por Mary McCabe no começo do relacionamento, inclusive com joguinhos envolvendo antigas namoradas do artista.

"Ela fez todas essas coisas, realmente me testando. Ela me chamava pelo nome de todas as ex namoradas Matthew", disse. A trégua só veio durante uma viagem a trabalho a Istambul que Camila e fez e levou a sogra. "Todo o caminho até lá ela ficava me falando várias histórias... Lá para o terceiro dia, eu a levei para o quarto e ela começou a chorar. Eu trouxe meu jeitinho brasileiro. No final, ela apenas olhou para mim e se desculpou", relembrou. Atualmente, as duas são bem próximas. No Instagram, Camila frequentemente compartilha fotos do lado de Mary. Ela ainda afirmou que Matthew é muito parecido com a mãe