Camila Morgado comemora mudança de Iolanda em 'Renascer'

No início da novela "Renascer", Iolanda (Camila Morgado) vivia presa a amarras, num casamento abusivo com Egídio (Vladimir Brichta). Já nos capítulos recentes, a personagem vem se descobrindo uma nova mulher. A Dona Patroa do passado cansou das humilhações do marido e se separou do vilão. E ainda se permitiu conhecer Rachid (Almir Sater), que a faz experimentar um amor e um clima de sedução.

Intérprete da figura, Camila comemora a nova fase da dona de casa. “Ela não tinha nem nome. De repente, começou a se reconhecer como Iolanda, sair da submissão. Agora, está no momento de descoberta. Por ter vivido uma relação abusiva, não tinha o entendimento do próprio corpo, não sabia que tinha pernas bonitas, seios... Rachid trouxe um amor diferente daquele que ela conhecia. Então ela se descobre como mulher e sente desejo”, destaca Camila.

“Seria interessante ver Iolanda como uma mulher desejada, que tem uma vida sexual ativa, que pode viver sozinha e ser feliz. Hoje, essa é a realidade das mulheres. Ela pode virar uma mulher transante. Tem entre 40 e 50 anos, já passou por um casamento, abusivo ainda por cima, e vai se amarrar a outro homem? Não! Talvez ela queira cair na vida e ser feliz! Eu votaria pra ela terminar transante. Acho que Iolanda tem que conquistar a liberdade dela”, afirma a atriz, de 49 anos.