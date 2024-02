Camila Morgado entra em ‘Renascer’ e celebra personagem diferente

Camila Morgado, de 48 anos, entrou nesta semana em "Renascer", da TV Globo/TV Anhanguera. No remake de Bruno Luperi, ela interpreta uma das personagens mais emblemáticas: Dona Patroa, mulher de Egídio (Vladimir Britcha) e mãe de Sandra (Giullia Buscacio ).

Inicialmente, ela será uma pessoa conservadora e submissa ao marido. Como superação, ela usará a fé para tentar converter as safadezas do marido. Ao mesmo tempo, a dona de casa terá uma relação conflituosa com a filha, que voltará para a fazenda dos pais após largar a faculdade.

Após viver Irma em "Pantanal", Morgado volta à telinha em um papel que foi de Eliane Giardini, em 1993. A artista, que é natural de Petrópolis (RJ), conta que criou um personagem diferente da veterana, e, além disso, do padrão estético que sempre a consagrou com papéis de mulheres ricas e mimadas.

“Não acompanhei ‘Renascer’, vi um pouco agora no Globoplay. Mas não quis ficar presa ao que Eliana fez porque estamos em 2023. Então, o que seria dona Patroa hoje? Ela passou por várias mudanças, até porque é uma personagem caseira, e normalmente não me chamam pra papeis assim”, disse Camila, que estreou na TV, já como protagonista na série A casa das sete mulheres (2003).