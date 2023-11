Camila Pitanga relembra sucesso de Bebel, em ‘Paraíso Tropical”

Em "Paraíso Tropical", que volta à TV Globo/TV Anhanguera" a partir desta segunda-feira (27), no Vale a Pena Ver de Novo, Camila Pitanga deu vida à icônica Bebel. Linda, atraente e sem caráter, a personagem foi um dos destaques da trama de Gilberto Braga e Ricardo Linhares, dirigida por Dennis Carvalho, exibida originalmente em 2007.

Passados 16 anos, a repercussão ainda pode ser vista, principalmente nas redes sociais, onde despontam os inesquecíveis bordões de Bebel e as cenas com seu amado, o vilão Olavo (Wagner Moura).

“'Catiguria’ tem muito a ver com o Chico Diaz (intérprete do cafetão Jáder), que falava de um jeito muito irreverente e que eu tomei emprestado mesmo”, lembra a atriz carioca, atualmente, com 46 anos.

“Tenho o maior prazer de falar da Bebel, uma personagem icônica na minha vida, e acho importante dizer que é um grande novelão!”, acrescenta.

“É uma alegria imensa ter trabalhado com o Wagner Moura, um amigo querido, um irmão. Esse trabalho coroou o nosso encontro”, completa Pitanga. Ela diz ter revisto a trama no Canal Viva, mas garante que assistirá alguns capítulos novamente.